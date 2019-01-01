برشلونة ينضم لسباق التعاقد مع هودسون أودوي

تشيلسي في ورطة نظراً للاهتمام المتزايد بجناحه الشاب من عمالقة أوروبا

انضم نادي برشلونة الإسباني، لسباق التعاقد مع الجناح الإنجليزي كالوم هودسون أودوي لاعب تشيلسي.

صاحب الـ18 عاماً برز مؤخراً كواحد من اهم المواهب الأوروبية، ولفت أنظار العديد من الأندية أبرزها بايرن ميونيخ.

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النادي الألماني تقدم بعدة عروض لضم أودوي في يناير الماضي، لكنها قوبلت برفض قاطع من البلوز.

صحيفة "ديلي ميل" أكدت أن برشلونة يطمح لاستغلال حالة عدم الاستقرار التي يعاني منها أودوي حالياً.

ومن المتوقع أن يقدم عرضاً رسمياً للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

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وعلى الجانب الآخر يستعد تشيلسي لمقاومة جميع العروض المتوقع قدومها لأودوي، والذي يصل سعره لحوالي 35 مليون جنيه إسترليني.

ويأتي ذلك لعدم وجود إمكانية تعويض أودوي بعد رحيله، نظراً للعقوبة المفروضة على النادي الإنجليزي بعدم إجراء أي تعاقدات على مدار الموسم المقبل.

جدير بالذكر أن أودوي انضم مؤخراً لمنتخب إنجلترا، وظهر بمستوى جيد في الفوز على مونتينجرو والتشيك هذا الأسبوع.