برشلونة ينشر تشكيلًا خاطئًا لمباراة إيبار
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Barcelona
مصعب صلاح تابعوه على تويتر
أعلن نادي برشلونة تشكيل الفريق لمواجهة إيبار في الجولة 19 من الدوري الإسباني ولكنّه نشر اسمًا خاطئًا على موقعه الرسمي.
برشلونة يتصدر ترتيب الليجا برصيد 40 نقطة ويحتاج للفوز للابتعاد بفارق 5 نقاط عن الروخي بلانكوس.
وظهر في التشكيل وجود أرتورو فيدال أساسيًا في خط الوسط على حساب أرتور.
التشكيل الخاطيء
وحذف الحساب الرسمي على "تويتر" التشكيل الخاطيء ونشر واحدة أخرى تواجد فيها أرتور أساسيًا
Barça XI
⚽ #BarçaEibar
🔵🔴 #ForçaBarça pic.twitter.com/ffGre54DBT — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 13, 2019
وقرر فالفيردي إراحة فيدال في اللقاء بعد أن شارك اساسيًا أمام ليفانتي في كأس الملك.
كما شهد التشكيل عودة فيليبي كوتينيو للمشاركة أساسيًا على حساب عثمان ديمبلي.