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الدوري الاسباني الدرجة الأولى

برشلونة ينشر تشكيلًا خاطئًا لمباراة إيبار

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Barcelona
تشكيل أعلنه فالفيردي لمباراة برشلونة وإيبار ولكن الموقع الرسمي نشر غيره

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

أعلن نادي برشلونة تشكيل الفريق لمواجهة إيبار في الجولة 19 من الدوري الإسباني ولكنّه نشر اسمًا خاطئًا على موقعه الرسمي.

برشلونة يتصدر ترتيب الليجا برصيد 40 نقطة ويحتاج للفوز للابتعاد بفارق 5 نقاط عن الروخي بلانكوس.

وظهر في التشكيل وجود أرتورو فيدال أساسيًا في خط الوسط على حساب أرتور.

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التشكيل الخاطيء

وحذف الحساب الرسمي على "تويتر" التشكيل الخاطيء ونشر واحدة أخرى تواجد فيها أرتور أساسيًا

وقرر فالفيردي إراحة فيدال في اللقاء بعد أن شارك اساسيًا أمام ليفانتي في كأس الملك.

كما شهد التشكيل عودة فيليبي كوتينيو للمشاركة أساسيًا على حساب عثمان ديمبلي.

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