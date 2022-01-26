برشلونة ينتظر.. بايرن ميونخ يعلن رحيل نجمه بنهاية الموسم

حسم أوليفر كان، نائب رئيس نادي بايرن ميونخ الألماني مصير نيكلاس زوله لاعب صفوف الفريق ابلافاري بعد التكهنات التي أحاطت به في الآونة الأخيرة.

وجاء ذلك خلال تصريحات أبرزها الحساب الرسمي للصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا.

وكان الألماني قد رفض مؤخرًا عرضًا ضخمًا من بايرن ميونخ من أجل تجديد تعاقده مع الفريق، كان به زيادة واضحة.

ماذا قال أوليفر كان؟



وقال الألماني: "استمرت المفاوضات بين بايرن ميونخ وسولي لفترة طويلة، وقدمنا عرضًا، لكنه لم يقبله".

وأضاف: "نحن نعلم أنه يريد مغادرة النادي في نهاية الموسم الجاري".

أين سيذهب اللاعب؟

في الفترة الأخيرة ترددت أنباء قوية حول توصل برشلونة لاتفاق مع اللاعب، من أجل الانضمام له مجانًا، بدءًا من الصيف المقبل.

جدير بالذكر أن عقد زوله في "أليانز أرينا" ينتهي بنهاية الموسم الجاري، أي أن رحيله المنتظر سيكون مجانيًا في الصيف المقبل.

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