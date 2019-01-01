برشلونة ينافس سيتي على كانسيلو - ويوفنتوس يراقب موقف دارميان

تطورات جديدة بمستقبل الظهير البرتغالي جواو كانسيلو

بدأ نادي يوفنتوس الإيطالي، التحضير لرحيل لاعبه البرتغالي جواو كانسيلو، بعد تلقيه العديد من العروض هذا الصيف.

مانشستر سيتي وبرشلونة، هما الأكثر اهتماماً بالحصول على خدمات كانسيلو، بعد تألقه اللافت مع يوفنتوس الموسم الماضي.

صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أكدت أن برشلونة دخل بكامل قوته في الصفقة الأيام الأخيرة.

ويأتي ذلك نظراً للنقص الواضح الذي يعانيه الفريق بمركز الظهير الأيمن، مع صعوبة الاعتماد على نيلسون سيميدو.

دخول النادي الإسباني في المنافسة، تسبب في ارتفاع سعر كانسيلو إلى 60 مليون يورو.

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وعلى الجانب الآخر وضع المدرب ماوريسيو ساري، ماتيو دارميان مدافع مانشستر يونايتد كبديل مناسب لرحيل البرتغالي.

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دارميان لم يشارك مع الشياطين الحمر بشكل منتظم منذ قدومه للفريق، ولكنه يعتبر من العناصر التي تابعها البيانكونيري لفترات طويلة، بوجود ثقة كبيرة في قدراته.