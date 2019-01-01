برشلونة يمنح 5000 تذكرة لجمهور ليفربول

تعرف على أسعار تذاكر مباراة برشلونة وليفربول

منح نادي برشلونة الإسباني فريق ليفربول 5000 تذكرة لمباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب "كامب نو" في الأول من مايو المقبل.

برشلونة أقصى مانشستر يونايتد من ربع النهائي بينما تجاوز ليفربول عقبة بورتو.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية إنّ برشلونة منح ليفربول 5000 تذكرة للمباراة من بينها 4620 تذكرة عادية والباقي للمقصورة الرئيسية.

وأوضحت الصحيفة أنّ قيمة التذكرة هو 119 يورو إلا أنّ ليفربول سوف يدفع 31 يورو عن كل تذكرة مما يعني طرحها لجمهور الريدز مقابل 88 يورو فقط.

ويعد هذا نفس عدد وقيمة تذاكر مباراة مانشستر يونايتد في ربع النهائي.

⭐️التشكيل المثالي لإياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 👇 pic.twitter.com/zrpFZZyWem — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 19, 2019

وأوضحت الصحيفة أنّ كل تذكرة سوف تحمل اسم صاحبها ولن يُسمح لأي أحد غيره بالدخول لحضور المباراة.

ومن المتوقع حصول النادي الكتالوني على العدد ذاته من التذاكر لمباراة الإياب.

جدير بالذكر أن آخر زيارة لليفربول إلى كامب نو كانت في 2007 وفاز وقتها على برشلونة بهدفين لهدف.