برشلونة يمنح مانشستر يونايتد فرصة التعاقد مع ساؤول

هل يرحل ساؤول عن أتلتيكو إلى البريميرليج؟

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن تخلي برشلونة عن فكرة التعاقد مع ساؤول نيجيز، لاعب أتلتيكو مدريد، مما يفتح الباب لرحيله إلى الدوري الإنجليزي.

برشلونة كان قد اتفق مع الروخي بلانكوس على امتلاك حق التعاقد مع عدد من اللاعبين على رأسهم ساؤول حال قرر أتلتيكو بيعه.

وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية إنّ قرار برشلونة بعد التعاقد مع ساؤول يفتح الباب لصراع قطبي مانشستر، لمحاولة الحصول على اللاعب في سوق الانتقالات المقبلة.

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وأشارت الصحيفة إلى أنّ مانشستر يونايتد هو الأقرب للحصول على اللاعب وعرض عليه زيادة في الراتب تصل إلى 100 ألف يورو أسبوعيًا (80 ألف إسترليني في الأسبوع) عما يجصل عليه مع أتلتيكو.

وأكدت الصحيفة أنّ الأزمة التي قد تمنع إتمام الصفقة هو إصرار أتليتكو مدريد على الحصول على 150 مليون يورو لأجل التعاقد مع اللاعب.

وسوف يحاول الشياطين الحمر استغلال الأزمة الاقتصادية الحالية بسبب توقف المسابقات جرّاء جائحة كورونا لأجل خفض قيمة الصفقة.

جدير بالذكر أنّ برشلونة لن يستطيع التعاقد مع صفقات باهظة التكاليف في سوق الانتقالات بسبب التأثيرات الاقتصادية السلبية جرّاء إيقاف المسابقات.