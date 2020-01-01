برشلونة يلوم ديمبيلي على إصاباته

اللاعب لا يستطيع قراءة جسده

بدأت المخاوف تزداد داخل نادي برشلونة الإسباني، بسبب الإصابات المتكررة للجناح الفرنسي عثمان ديمبيلي، وسط شكوك حول تسبب اللاعب نفسه في المعاناة التي يمر بها.

ديمبيلي انضم لبرشلونة في 2017 قادمًا من بوروسيا دورتموند، من أجل تعويض رحيل المهاجم البرازيلي نيمار عن صفوف الفريق الكتالوني.

الإصابات لاحقت ديمبيلي منذ وصوله وحتى الآن، ليزداد الغموض حول مستقبله، بوجود رغبة من برشلونة في التخلص منه بأقرب فرصة ممكنة.

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صحيفة "as" الإسبانية، أكدت أن الاعتقاد السائد لدى الجهاز الطبي لبرشلونة الآن، أن ديمبيلي لا يستطيع قراءة جسده جيدًا.

ويأتي ذلك بعدما تعرض لضربة قوية في الدقائق الأولى من الشوط الثاني لمواجهة قادش، ومع ذلك قرر الاستمرار في الملعب رغم نصيحة طبيب الفريق بخروجه.

الفريق الطبي في برشلونة لاحظ وجود ثقبًا في مؤخرة فخذه الأيمن، وسألوه عن رغبته في الاستمرار، ليؤكد اللاعب أنه بخير قبل أن تظهر معاناته بصورة واضحة في الملعب.

وفي اليوم التالي قام برشلونة بعمل بعض الفحوصات على ديمبيلي، ليتبين معاناته من تمزق صغير، وسط توقعات حول غيابه لفترة تصل إلى 3 أسابيع.

واقعة أخرى حدثت ضد أتلتيك بيلباو عندما تعرض اللاعب للإصابة، ورفض الخضوع للاختبارات الطبية في اليوم التالي بحجة ارتباطه ببعض الالتزامات المهنية.

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ورغم اقتراب عودة اللاعب من الإصابة، إلا أن هناك حالة من الغضب لدى الجهاز الطبي لبرشلونة، لأن الجناح الفرنسي لا يستطيع قراءة جسده جيدًا، وهو ما ينذر بالمزيد من الإصابات في المستقبل.