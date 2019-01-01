برشلونة يكشف عن مدة غياب صامويل أومتيتي

أومتيتي تعرض إلى إصابة مع منتخب فرنسا أثناء فترة التوقف الدولي

فيسبوك تويتر بلال محمد

كشف نادي برشلونة، عن مدة غياب مدافعه الفرنسي صامويل أومتيتي، والتي ستتجاوز الشهر.

وتعرض أومتيتي، إلى إصابة في قدمه اليمنى أثناء تواجده مع منتخب بلاده الأسبوع الماضي، في التصفيات المؤهلة إلى اليورو القادم.

ووفقاً للتقرير الطبي الذي نشره النادي الكتالوني، فإن المدافع صاحب الـ 25 عاماً سيغيب عن الملاعب لفترة من خمسة إلى ستة أسابيع.

فالفيردي: نعول على سواريز أمام فالنسيا وسنحل مشكلة كثرة لاعبين الوسط

وفي سياق متصل اليوم، حصل ثنائي الفريق لويس سواريز وجونيور فيربو على الإذن بالمشاركة في المباريات، ودخلا قائمة الفريق لمواجهة فالنسيا.

وسيلعب برشلونة أمام فالنسيا، مساء غد السبت في إطار مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

جدير بالذكر أن أومتيتي انضم إلى برشلونة في صيف 2016 مقابل 25 مليون يورو، قادماً من ليون الفرنسي، ولكنه لم يشارك بشكل أساسي منذ الموسم الماضي.