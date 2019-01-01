برشلونة يكشف عن إصابة ديمبيلي الجديدة
نجح نادي برشلونة حسم تأهله للدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا هذا الموسم حيث تمكن العملاق الكتالوني من الفوزعلى ضيفه بوروسيا دورتموند بالجولة الخاسمة من دور المجموعات بنتيجة 3-1 على ملعب كامب نو.
ولكن لم تنته الليلة بصورة سعيدة للنادي الكتالوني حيث خرج النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي في الشوط الأول من اللقاء بعد أن تعرض لإصابة ودخل بدلًا منه مواطنه أنطوان جريزمان.
ومن جانب حساب النادي الكتالوني الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فقد أكد أن الدولي الفرنسي يعاني من إصابة في عضلة الفخذ الأيمن ومن المتوقع أن تكون الإصابة التي كان يعاني منها سابقًا.
كان المدير الفني فالفيردي قد أكد على حزنه بسبب إصابة الفرنسي الشاب وقال أن إصابته ربما في الأوتار.
🚫🐝🚫— جول العربي - Goal (@GoalAR) November 27, 2019
برشلونة أمّن نفسه من لسعات النحل! #أوروبا_مع_جول pic.twitter.com/yxwm5KeRYV
يذكر أن ديمبيلي لم يشارك كثيرًا هذا الموسم بسبب تكرار الإصابات ومن المتوقع أن يتم الكشف غدًا عن مدة غيابه الجديدة عن الفريق الكتالوني.