برشلونة يكشف خدعة إنتر في مفاوضات لاوتارو

تصريحات مضللة من المدير التنفيذي للنادي الإيطالي

المحاولات مستمرة من برشلونة للتعاقد مع لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر، ولكن النادي الإيطالي يرفض التخلي عنه بسهولة، مستخدماً كل الطرق المتاحة أمامه.

شرط جزائي في عقد المهاجم الأرجنتيني يمنحه أحقية الرحيل عن إنتر مقابل 111 مليون يورو، ولكن متى يمكن لبرشلونة تفعيله للحصول على خدماته؟

بيبي ماروتا المدير التنفيذي لإنتر، خرج مؤخراً ليؤكد وجود الشرط في عقد لاوتارو، مشيراً إلى انتهاء فاعليته يوم 7 يوليو القادم.

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ومع ذلك أكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن تصريحات ماروتا كانت لخداع برشلونة، والضغط على النادي الإسباني من أجل الإسراع ودفع المبلغ لإنتر.

وأوضحت أن البند الموجود في عقد لاوتارو مستمر حتى 15 يوليو وليس يوم 7 مثلما قال ماروتا، والذي حاول التفاوض مع وسائل الإعلام، لترويج رسائل معينة لإجبار برشلونة على التصرف بسرعة.

وعلى الجانب الآخر يصر النادي الكتالوني على عدم دفع الشرط الجزائي، مستغلاً رغبة اللاعب في الانضمام لصفوفه واللعب بجوار مواطنه ليونيل ميسي.

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ومن المتوقع استمرار المفاوضات بين جميع الأطراف خلال الأسابيع القليلة القادمة، بدخول جونيور فيربو مدافع برشلونة في صفقة تبادلية، مع دفع 70 مليون يورو لإنتر من أجل لاوتارو.