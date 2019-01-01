برشلونة يكشف حقيقة محاولة التعاقد مع أوفرمارس
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كشف نادي برشلونة الإسباني حقيقة تقارير مفاوضات البلوجرانا مع مارك أوفرمارس للعمل في منصب المدير الرياضي خلفًا لبيب سيجورا.
صحيفة "تليجراف" الهولندية أشارت إلى أنّ برشلونة حاول التعاقد مع أوفرمارس ولكن المدير الرياضي لأياكس رفض.
وذكر مصدر داخل النادي الكتالوني لصحيفة "موندو ديبورتيفو" أنّ برشلونة لم يحاول التعاقد مع صاحب الـ 46 عامًا ولم يتواصل مع أياكس بشأنه.
وأكد المصدر أن إدارة جوسيب بارتوميو لم تقرر حتى الآن الموافقة على استقالة سيجورا.
وبحسب التقارير الصحفية، فإنّه حال وافقت الإدارة على رحيل سيجورا فسوف يتم تعيين إيريك أبيدال ورامون بلانيس في المنصب.
وكان نائب رئيس برشلونة، جوردي ميستري، قد تقدم باستقالته من منصبه.
نيمار يرغب بشدة في العودة إلى برشلونة، ولكن إدارة باريس سان جيرمان لها رأي آخر ✋— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 6, 2019
(🎨: @omomani) pic.twitter.com/3ISXS715iq