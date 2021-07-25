برشلونة يكتشف مهاجمًا جديدًا في صفوفه صدفة

برشلونة يكتشف لاعبًا جديدًا في التحضيرات للموسم الجديد.

يبدو أن بارقة أمل تلوح لجماهير برشلونة وسط الأحداث التي تتوالى على النادي؛ فربما أدى نقص الصفوف إلى إيجاد مهاجم للفريق بالصدفة.

من مهاجم برشلونة المكتشف؟

الألباني راي ماناي ينشط في صفوف الفريق الثاني لبرشلونة الذي انضم إليه في شتاء 2020 قادمًا من ألباسيتي مقابل مليوني يورو.

ويرتبط ماناي بعقد مع برشلونة حتى صيف 2023.

هل يمكن أن نشاهد مهاجمًا جديدًا مع برشلونة؟

نقص اللاعبين في صفوف برشلونة بسبب مد عطلات بعض اللاعبين لمشاركتهم مع بلدانهم في كوبا أمريكا ويورو 2020 ربما يمنح برشلونة مهاجمًا جديدًا.

لعب راي مع برشلونة في مباراتين وديتين وسجل 4 أهداف.

اللاعب صاحب الـ 24 سنة كان من المقرر أن يغادر برشلونة هذا الصيف لكن ربما المباريات التحضيرية للموسم الجديد ستغير رأي الإدارة.

اللاعب حظى بإعجاب المدرب الهولندي لبرشلونة رونالد كومان وربما سيعزز استمراره لو وجد النادي عرضًا مناسبًا لمارتين برايتوايث مهاجم برشلونة.

هل تُبدي أي أندية اهتمام براي ماناي؟

تبدي عدة أندية اهتمامها بالمهاجم الألباني بينهم نادي قادش الإسباني وساسولو الإيطالي.

اللاعب ليس غريبًا عن إيطاليًا فهو يحمل الجنسية الإيطالية ولعب لأندية سامبدوريا وإنتر الذي انتقل منه إلى غرناطة وألباسيتي على سبيل الإعارة قبل تخلي بطل الدوري الإيطالي عنه نهائيًا لألباسيتي في 2019.

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