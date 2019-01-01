برشلونة يقرر شكوى حكم مباراته أمام سوسيداد

برشلونة يعتر على التحكيم الإسباني في وجود تقنية الفيديو

سيتقدم رئيس نادي برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو بشكوى لرئييس الاتحاد الإسباني لكرة القدم حول أداء حكم المباراة التي جمعت الفريق الكتالوني أمام ريال سوسيداد مساء اليوم السبت.

وكان برشلونة قد سقط في فخ التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما أمام مضيفه ريال سوسيداد على ملعب الأنويتا ضمن منافسات الأسبوع السادس عشر من الدوري الإسباني.

واعترض جيرارد بيكيه ولاعبو نادي برشلونة على حكم المباراة بسبب احتسابه لركلة جزاء لصالح ريال سوسيداد تلك التي سجل منها الفريق المضيف هدف المباراة الأول.

ولم يحتسب الحكم ركلة جزاء مشابهة لها على حد رؤية لاعبي وإداريي برشلونة لصالح المدافع جيرارد بيكيه في الدقائق الأخيرة من زمن المباراة.

وبناء على ذلك، قرر رئيس النادي الكتالوني جوسيب ماريا بارتوميو تقديم شكوى إلى روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم بشكل رسمي.

ومن المفترض أن يجتمع بارتوميو مع روبياليس الإثنين المقبل على خلفية الاجتماع المقرر قبل 48 ساعة من المواجهة المنتظرة أمام ريال مدريد في الكلاسيكو.

فالفيردي: الكل يرى الحالات التحكيمية التي تفيده فقط

يذكر أن برشلونة قد رفع رصيده إلى 35 نقطة في صدارة الترتيب مؤقتًا بفارق نقطة واحدة عن ريال مدريد الذي سيلاقي فالنسيا غدًا.