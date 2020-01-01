برشلونة يقرر دفع الشرط الجزائي في عقد مهاجم ليجانيس

صفقة بديل ديمبيلي قريبة من النهاية..

ذكرت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي برشلونة قرر دفع الشرط الجزائي الموجود في عقد مارتن برايثوايت، مهاجم فريق ليجانيس .

إدارة برشلونة حصلت بصورة رسمية على موافقة الاتحاد الإسباني لكرة القدم، لاستبدال عثمان ديمبيلي بلاعب آخر، بعد التأكد من أن إصابته ستحتاج أكثر من 5 أشهر؛ للتعافي.

وقالت صحيفة "سبورت" الكتالونية، إن برشلونة مستعد لدفع 18 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقد برايثوايت مع ليجانيس.

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الصفقة قد تُعلن بشكل رسمي اليوم أو غدًا، خاصة أن كيكي سيتين، المدير الفني للفريق الكتالوني، هو من طلب التعاقد مع صاحب الـ28 عامًا.

ويتفاوض ممثلو برشلونة مع وكلاء اللاعب في الوقت الحالي، من التعاقد معه لمدة 3 مواسم ونصف.

وشارك برايثوايت، مع ليجانيس هذا الموسم في 27 مباراة بمختلف المسابقات، كما أحرز 8 أهداف وصنع واحدًا.