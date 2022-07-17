برشلونة يقرر تجديد عقد نجم الشباب قبل الرحيل

الاتفاق تم بالفعل!

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن اتفاق برشلونة مع اللاعب المغربي عبد الصمد الزلزولي على تجديد تعاقده رفقة الفريق الكتالوني.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت"، والتي أكدت أن العقد الجديد تم الاتفاق على كافة تفاصيله بالفعل ولا يتبقى سوى الإعلان.

وأوضحت الصحيفة أن الإعلان عن العقد الجديد كان من المفترض أن يتم يوم الجمعة، لكن وجود العديد من الأحداث على أجندة النادي الكتالوني أجل ذلك.

أكدت الصحيفة كذلك أن إدارة النادي الكتالوني تثق في اللاعب بشكل كبير لكن هذا لا يعني على الإطلاق أنه سيستمر في الموسم الجديد.

ويرى تشافي هيرنانديز أن رحيل اللاعب على سبيل الإعارة في الأسابيع المقبلة سيكون أفضل بالنسبة له للحصول على الدقائق في ظل تجديد عقد عثمان ديمبيلي وضم رافينيا من ليدز.

ويعد إشبيلية هو الوجهة الأقرب للنجم المغربي في الوقت الحالي، حيث أكدت الصحيفة أن اللاعب قد يدخل في عملية شراء جول كوندي من النادي الأندلسي.

جدير بالذكر أن العقد الحالي للزلزولي ينتهي بنهاية الموسم بعد القادم، لكن من المفترض أن يجعله العقد الجديد يستمر حتى 2026.