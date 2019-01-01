برشلونة يقرر الوقوف دقيقة حداد لوفاة ابنة إنريكي

إنريكي فقد ابنته بسبب السرطان وسبق ولعب ودرب في برشلونة

مصعب صلاح | فيس بوك | تويتر

قرر نادي برشلونة الإسبانيالوقوف لدقيقة حداد قبل بداية مباراة فالنسيا في الجولة الرابعة من الليجا في بعد وفاة ابنة لويس إنريكي لاعب ومدرب الفريق السابق.

وكان الاتحاد الإسباني لكرة القدم قد قرر الوقوف دقيقة حداد قبل لقاءات الجولة الثالثة للسبب ذاته.

وكان إنريكي قد استقال من تدريب منتخب إسبانيا منذ أسابيع قليلة من أجل أن يتفرغ لرعاية ابنته المصابة بمرض السرطان في العظام، ليخلفه مورينو في منصب المدير الفني للمنتخب.

وأعلن لويس إنريكي وفاة ابنته البالغة من العمر 9 سنوات فقط بعد معاناه مع سرطان العظام استمرت لـ 5 أشهر.

وعلى خلفية ذلك، اتخذ الاتحاد الإسباني قرارًا من أجل احترام مشاعر لويس إنريكي ومواساته في صدمة كتلك بوقوف جميع الأندية لدقيقة حداد قبل انطلاق الجولة الثالثة من منافسات الليجا..

وفاة ابنة إنريكي في سن 9 سنوات

يذكر أن لويس إنريكي قد تولى قيادة منتخب إسبانيا خلفًا لفيرناندو هييرو بعد انتهاء كأس العالم 2018، حيث تولى هييرو القيادة بشكل مؤقت بعد إقالة جولين لوبيتيجي على خلفية اتفاقه مع ريال مدريد دون علم الاتحاد الإسباني.