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برشلونة يقترب من ضم مدافع فالنسيا

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Getty/Goal
برشلونة يحتاج إلى مدافع في يناير المقبل بعد إصابة فيرمالين وأومتيتي. تعرف على أحدث المرشحين

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

يقترب نادي برشلونة من حسم صفقة التعاقد مع مدافع فالنسيا جيسون موريلو وذلك بعد تعرض صامويل أومتيتي وتوماس فيرمالين للإصابة.

برشلونة يخطط لضم ماتياس دي ليخت من أياكس الهولندي ولكن لن يحصل على اللاعب سوى في الصيف المقبل.

وذكرت إذاعة RAC1 أنّ برشلونة في مفاوضات متقدمة للحصول على خدمات اللاعب موريلو على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الجاري.

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وأوضحت أنّ اللاعب سيغادر قلعة الخفافيش في يناير المقبل بسبب قلة دقائق اللعب التي يحصل عليها وقد ينضم لبرشلونة أو فنارخشه التركي.

وأشارت إلى انّ اللاعب لا يفضل السفر إلى تركيا لكنّه يرغب في اللعب بصورة مستمرة حتى يكون جاهزًا للانضمام لمنتخب كولومبيا في كوبا أمريكا المقبلة.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" أكدت أنّ اللاعب لم يتدرب مع فالنسيا اليوم وفي الطريق إلى برشلونة لأجل توقيع عقد الإعارة.

صاحب الـ 26 عامًا لعب لإنتر الإيطالي قبل أن ينضم إلى فالنسيا ولديه عقد ينتهي في 2022.

فيرمالين يغيب عن برشلونة لمدة شهر بينما لم يتم تحديد فترة غياب أومتيتي حتى الآن.

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