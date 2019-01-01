برشلونة يقترب من تجديد عقد بيريز

هل ينجح برشلونة في تأمين بقاء كارليوس بيريز؟

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اجتمع إيريك أبيدال ورامون بلانز، القائمان بأعمال المدير الرياضي في برشلونة، مع وكيل أعمال اللاعب كارليوس بيريز لضمان تجديد عقده.

بيريز كان قريبًا من الرحيل إلى صفوف بنفيكا الموسم الماضي ولكنّه جدد لعقد واحد ينتهي يوم 20 أغسطس المقبل.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن برشلونة اتفق مع وكيل أعمال اللاعب على منحه عقدًا جديدًا على أن يكون مثل كارليوس آلينيا الموسم الماضي.

وأوضحت الصحيفة أنّ اللاعب سوف يتدرب مع الفريق الأول ولكن قد يلعب بعض المباريات مع الرديف تحت قيادة جارسيا بامينيتا.

ومن المتوقع أن يتم تصعيده إلى الفريق الأول بصورة نهائية في يناير المقبل حال أقنع المدرب إيرنستو فالفيردي.

جدير بالذكر أنّ برشلونة فرّط في تشافي سيمونز والذي رحل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

ويحاول النادي الكتالوني التعاقد مع نيمار دا سيلفا خلال الصيف الجاري إلا أنّه يواجه منافسة قوية مع ريال مدريد.