برشلونة يفلت من فخ كوتينيو.. ليفربول لن يحصل على الـ 20 مليون يورو!

بنود صفقة انتقال كوتينيو من ليفربول إلى برشلونة أثارت الكثير من الجدل.

من المنتظر أن يصل البرازيلي فيليبي كوتينيو إلى مباراته المائة مع نادي برشلونة الإسباني مساء الأربعاء، حين يحل "البلوجرانا" ضيفًا على رايو فاييكانو في الجولة 11 من الدوري الإسباني.

الوصول إلى مائة مباراة مع فريقك أمر عظيم، لكن برشلونة كان يحاول تأجيل خوض كوتينيو للمباراة رقم 100 مع الفريق.

السبب في ذلك هو أن تقارير عديدة أكدت أن "البلوجرانا" سيضطر لدفع 20 مليون يورو إلى ليفربول الإنجليزي، فريق كوتينيو السابق، حين يصل البرازيلي إلى 100 مباراة كبند في العقد بين الطرفين.

ما هي حقيقة بند عقد كوتينيو؟

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أكدت أن المصادر التنفيذية الحالية في برشلونة، وكذلك من مجلس الإدارة السابق نفت تمامًا وجود مثل هذا البند.

كما أن الإعلام الإنجليزي تواصل مع ليفربول للسؤال عن الأمر، وأكد "الريدز" عدم وجود هذه المكافأة في العقد.

صفقة تعاقد برشلونة مع كوتينيو من ليفربول في يناير 2018 أثارت الكثير من الجدل بسبب المتغيرات العديدة في العقد، التي حاول المسؤولون في برشلونة عدم الإفصاح عنها.

ولعب كوتينيو 99 مباراة مع برشلونة على مدار أربعة مواسم، حيث شارك في 22 مباراة خلال موسم 2017-2018، ثم 54 مباراة في موسم 18-19، و14 مباراة في موسم 20-21، وتسع مباريات في موسم 21-22.

ماذا قدم كوتينيو مع برشلونة في موسم 2021-22؟

بداية كوتينيو مع برشلونة في الموسم الحالي كانت ضد بايرن ميونخ في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.

وفي المجمل لعب كوتينيو تسع مباريات سجل خلالها هدفًا واحدًا فقط كان في الدوري الإسباني ضد فالنسيا.

وشارك البرازيلي في ست مباريات بالدوري الإسباني وثلاث مباريات في دوري الأبطال، ولعب ثلاث مرات كأساسي.

كوتينيو ما زال بعيدًا عن المستوى الذي أظهره في ليفربول، ولم يتمكن حتى الآن من الدخول في ديناميكية برشلونة.

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