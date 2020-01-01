برشلونة يفقد دي يونج أمام فالنسيا بسبب الإصابة

الأمر لا يقلق..

ظهرت التشكيلة الأساسية لبرشلونة في مباراة فالنسيا وهي خالية من فرينكي دي يونج للمرة الأولى، ما أثار تساؤلات كثيرة حول أسباب غياب الهولندي عن قمة الجولة الرابعة عشر من الدوري الإسباني.

وشارك دي يونج في 16 مباراة لبرشلونة هذا الموسم بمختلف البطولات، ويُعد قطعة أساسية لا تقبل النقاش بالنسبة للمدرب رونالد كومان، ولم تظهر أي أنباء عن وجود إصابة أو أزمات بالنسبة له.

هذا الأمر جعل ألفريد شرودر، المدرب المساعد لكومان، يخرج إلى الإعلام ويؤكد أن سبب غياب دي يونج هو الإصابة، حيث يُعاني من بعض الانزعاجات في عضلة الفخد وقد فضلوا إراحته وعدم المجازفة به أمام الخفافيش.

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ورغم الإصابة، سيتواجد دي يونج على دكة البدلاء أمام فالنسيا، على أن يتم الاستعانة به عند الحاجة الملحة فقط، والأقرب أنه لن يشارك خوفًا من تفاقم الإصابة وغيابه لمدة طويلة.

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بيدري هو من عوّض دي يونج في تشكيلة برشلونة، ويفترض أن يؤدي غياب الهولندي إلى تغيير تكتيكي كبير، بحيث يلعب كومان بطريقة 4-1-4-1 بدلًا من طريقته المعتادة والمفضلة 4-2-3-1، التي كان عمودها الأساسي نجم أياكس السابق.

برشلونة يلتقي مع فالنسيا وهو يحتل المركز الخامس برصيد 20 نقطة، في الوقت الذي يُعاني فيه الضيوف كثيرًا بوجودهم في المرتبة الثالثة عشر بـ14 نقطة وبسلسلة من عدم الفوز بآخر 4 مباريات.

الجدير بالذكر أن برشلونة فاز في آخر مباراتين بالليجا على ليفانتي وريال سوسييداد وبدأ الأداء في التحسن التدريجي، مع وجود فارق 6 نقاط بين النادي الكتالوني ومنافسه الأبرز ريال مدريد.