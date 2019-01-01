برشلونة يفضل بيع فيدال على راكيتيش

هل يرحل فيدال عن برشلونة؟

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وافق نادي برشلونة الإسباني على بيع ارتورو فيدال خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية حال تلقى عرضًا مناسبًا.

برشلونة يقترب من إعارة فيليبي كوتينيو إلى صفوف توتنهام الإنجليزي تحسبًا للتعاقد مع نيمار دا سيلفا من باريس سان جيرمان.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أنّ برشلونة منح الضوء الأخضر لفيدال للرحيل خلال الصيف الجاري، إذ يرغب النادي الكتالوني في التخلي عن لاعب بخط الوسط.

وأوضحت أنّ رحيل التشيلي يعني استمرار إيفان راكيتيش في ظل اعتماد إيرنستو فالفيردي الكبير عليه.

وأكدت الصحيفة أنّ النادي الكتالوني لم يتلقى أي عرض رسمي لأجل صاحب الـ 32 عامًا وكل ما أثير في الصحف مجرد شائعات.

جدير بالذكر أنّ التقارير الصحفية ربطت فيدال بالانضمام إلى صفوف إنتر الإيطالي.