برشلونة يفتح الباب لخروج راكيتيش

تعرف على شكل برشلونة في الموسم المقبل

فتح نادي برشلونة الباب لرحيل الكرواتي إيفان راكيتيش عن صفوفه خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

باريس سان جيرمان كان يرغب في التعاقد مع راكيتيش خلال الموسم الماضي مقابل 100 مليون يورو.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أنّ إيرنستو فالفيردي، مدرب النادي الكتالوني، لا يمانع رحيل صاحب الـ 31 عامًا خلال الصيف الجاري في ظل وجود عدد كبير من اللاعبين بخط الوسط.

وأوضحت أنّ برشلونة وضع الكرواتي على قائمة المغادرين خاصة مع طلب اللاعب تمديد عقده وتحسين راتبه وهو ما لا يرغب به برشلونة.

وقد يحصل كارليوس آلينا وريكي بويج على فرص أكبر للمشاركة خلال الموسم المقبل مما يقلل من فرص مشاركة راكي.

جدير بالذكر أنّ التقارير الصحفية أكدت عرض برشلونة على باريس سان جيرمان الحصول على راكيتيش وكوتينيو بجانب 100 مليون يورو لضم نيمار ولكن النادي الكتالوني نفى الأمر.