برشلونة يفاوض لونجليه على تجديد تعاقده ويصر على تفضيل أومتيتي

تقارير صحفية إسبانية تؤكد أن إدارة برشلونة ترفض مساواة كليمون لونجليه بعقد صامويل أومتيتي الأخير.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادي برشلونة قد بدأ مفاوضاته من أجل تجديد عقد لاعبه الفرنسي كليون لونجليه قلب دفاع إشبيلية السابق.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، والتي أكدت أن المفاوضات بدأت منذ أيام وتسير بشكل طيب بالرغم من عدة عثرات.

وأوضحت الصحيفة أن أبرز مشاكل المفاوضات الحالية هي رفض إدارة الفريق لمساواة لونجليه بالعقد الأخير الذي وقعه مواطنه صامويل أومتيتي في برشلونة قبل عامين.

المزيد من الفرق

كومان يضع خطة برشلونة لأسبوع الأبطال والكلاسيكو

يأتي هذا بسبب جائحة كورونا والظروف الإقتصادية الصعبة التي يمر بها النادي في الوقت الحالي بعد توقف كرة القدم لأشهر وغياب الجماهير حتى الآن.

ونجح لونجليه الذي جاء بشكل طارئ في أن يحصل على المقعد الأساسي في قلب دفاع برشلونة بجوار جيرارد بيكيه بعد تراجع أومتيتي الكبير.

ويمتد العقد الحالي للنجم الفرنسي حتى نهاية موسم 2022-2023 وتبلغ قيمة الشرط الجزائي فيه حوالي 300 مليون يورو.

وعلم جول.كوم أن النادي يريد تمديد تعاقد النجم الهولندي فرينكي دي يونج أيضًا بالرغم أنه لن ينتهي قبل 2024.

ويسعى الرئيس جوسيب ماريا بارتوميو أن يكون تجديد عقود الثنائي ومعهم عقد تير شتيجن هو آخر ما يقوم به قبل انتهاء فترة رئاسته للفريق.

وأنهى بارتوميو بالفعل كافة التفاصيل الخاصة بتجديد تعاقد مارك أندريه تير شتيجن، ومن المنتظر أن يعلن رسميًا عنه قريبًا.

جدير بالذكر أن لونجليه كان قد شارك مع برشلونة في 88 مباراة حتى الآن وسجل ستة أهداف وصنع هدفين بالرغم من مركزه كقلب دفاع.