برشلونة يفاوض حارس لشبونة ويقترب من التجديد لشتيجن

تقارير صحفية برتغالية تؤكد مفاوضات برشلونة للحصول على خدمات حارس مرمى فريق سبورتنج لشبونة.

كشفت تقارير صحفية برتغالية اليوم عن وجود رغبة من نادي برشلونة في الحصول على خدمات اللاعب لويس ماكسيميانو حارس مرمى فريق سبورتينج لشبونة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "أبولا" والتي أكدت أن النادي الكتالوني يرى في الحارس الشاب مستقبل حراسة المرمى في صفوفه.

ولا يعد برشلونة هو الفريق الوحيد المهتم بالحصول على خدمات الحارس صاحب الـ 21 عامًا، حيث يريد نادي ميلان الإيطالي ضمه أيضًا.

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وكان برشلونة قد فقد حارسه الثاني ياسبر سيليسين في الصيف الماضي حيث انضم لصفوف نادي فالنسيا، بينما ضم النادي الكتالوني نظيره نيتو.

وينتهي عقد اللاعب البرتغالي مع فريقه في نهاية موسم 2022-2023 ويقدره النادي البرتغالي بحوالي 16 مليون يورو فقط، وهو المبلغ الذي يستطيع برشلونة دفعه دون أزمات كبيرة.

ويحاول برشلونة في الوقت الحالي تمديد تعاقد حارسه الألماني مارك أندريه تير شتيجن، وبحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت" فالنادي أصبح قريبًا للغاية من هدفه.

جدير بالذكر أن العقد الحالي للنجم الألماني مع برشلونة ينتهي بنهاية موسم 2021-2022، وكانت تقارير صحفية عديدة قد ربطته بالانضمام لأندية مثل بايرن ميونخ ومانشستر سيتي.