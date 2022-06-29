برشلونة يغير عقود كيسييه وكريستنسن قبل الإعلان الرسمي.. الأزمة الاقتصادية تعصف بالبلوجرانا
لا يزال برشلونة يعاني اقتصاديًا في الوقت الراهن، ويدرك أن عليه ضخ أموال كبيرة والتخلص من رواتب بعض اللاعبين من أجل تسجيل أي صفقات محتملة في الميركاتو.
هذه هي رؤية الفريق الكتالوني بالنسبة للثنائي فرانك كيسييه وأندرياس كريستنسن، اللذين حسما كل شيء مع البارسا ويتبقى فقط إعلان العقد، وإتمام عملية التسجيل في قوائم النادي الكتالوني.
لا يتبقى على إعلان التعاقد مع هذين الاسمين إلا توفر القدرة على تسجيلهما، ولذلك ينبغي بيع أكثر من لاعب لتقليص فجوة الرواتب وبدء التمكن من تسجيل اللاعبين.
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ما أعلنته صحيفة "سبورت" اليوم يمثل نقطة تحول أيضًا في مسار التعاقد مع النجمين الإيفواري والدنماركي، المصدر المقرب من البيت الكتالوني أكد أن النادي يدرس إجراء بعض التعديلات على العقود التي أبرمها مع اللاعبين فيما يتعلق ببعض البنود الخاصة بـ"اللعب النظيف" وهو المصطلح الدال على اللعب المالي النظيف، وانعكاسه على الصفقتين غالبًا سيكون على ملف الراتب.
برشلونة يحترم عقده مع اللاعبين ولكن هذا الإجراء سيكون ضروريًا على الورق للتمكن من تسجيلهما في الوقت الراهن حال عدم بيع أي من لاعبيه الكبار بشكل عاجل لتخفيض فجوة الرواتب.
لكن بات في حكم المؤكد أن كيسييه وكريستنسن هما التدعيمان الأولان لبرشلونة في الميركاتو، الاثنان ودعا فريقيهما ميلان وتشيلسي، مشروع تشافي سيستقبل لاعبين جديدين ولكن فور إنهاء البنود العالقة.
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