برشلونة يغير خطط تجديد الكامب نو

نادي برشلونة يقرر تغيير خطط تجديد ملعبه كامب نو لتبدأ من مدرج الدرجة الثالثة العلوي في مايو 2020 بدلًا من مدرجات الدرجة الأولى وتستمر لثلاثة مواسم.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادي برشلونة قد قرر أن يغير من مخطط تجديد ملعبه الحالي كامب نو والذي كان من المقرر أن يبدأ من مدرجات الدرجة الأولى.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، والتي أكدت أن النادي قد قرر أن يبدأ تجديد مدرجاته بداية من مدرج الدرجة الثالثة العلوي.

وستبدأ التجديدات في مايو من عام 2020 وستستمر لمدة أربعة مواسم لتنتهي في صيف عام 2023 تحديدًا في شهر أغسطس بحسب ما ذكرت الصحيفة.

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وسيبقى النادي لمدة حوالي موسم ونصف بدون مدرج رئيسي حيث ستكون تلك هي فترة تجديده ولن يتم فتحه أمام الضيوف أو أصحاب المقاعد المعتادة.

وكان نادي برشلونة قد أعلن في عام 2016 عن مخططه من أجل تجديد ملعبه التاريخي "كامب نو" والذي يعد الملعب الأعلى سعة في أوروبا حاليًا.

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جدير بالذكر أن خطة تطوير ملعب برشلونة وتجديده ليكون على أحدث الطرز ستكلف النادي الكتالوني حوالي من 400 لـ 600 مليون يورو.