برشلونة يغلق ملف انتقال راكيتيتش للدوري الإنجليزي

الغموض يتضاعف حول مستقبل راكيتيتش ووجهته المحتملة بعد برشلونة

ذكرت بعض الصحف الإسبانية أن إدارة برشلونة أغلق ملف انتقال اللاعب الكرواتي إيفان راكيتيتش إلى البريميرليج، وذلك لضعف العروض المُقدمة للاعب من قبل الأندية الإنجليزية.

وأفادت صحيفة "سبورت"، أن وصيف بطل العالم، بالكاد يعيش أسابيع الأخيرة في "كامب نو"، نظرًا لعدم تقبله فكرة تهميشه بشكل مبالغ فيه من قبل المدرب فالفيردي كما صرح في أكثر من مقابلة صحفية مؤخرًا.

ولفت التقرير إلى أنه كلما اقترب الميركاتو الشتوي، كلما ستتزايد الشائعات حول مستقبل لاعب إشبيلية السابق، لصعوبة استمراره مع الكاتلان حتى نهاية الموسم.

وقال الصحيفة المقربة جدًا من غرفة صناعة القرار في "كامب نو"، إن الإدارة تلقت بالفعل عرضًا لترك راكيتيتش يرتدي قميص أحد أندية البريميرليج، لكن العرض قوبل بالرفض.

وأشار المصدر إلى أن قيمة العرض بلغت حوالي 15 مليون يورو، في حين تنتظر خزينة البلو جرانا أكثر من ضعف هذا الرقم لإطلاق سراح لاعب الوسط المخضرم، وتحديدًا 35 مليون بنفس العملة.

وأوضحت كذلك أن الإدارة لن تفكر مرة أخرى في تسويق راكيتيتش في أعرق ملاعب العالم، ليس فقط لعدم استعداد الأندية في تلبية مطالب البرسا، بل لتمنع صاحب الشأن على خوض تجربة إنجليزية.

هل هاري كين هو أفضل مُسدد لركلات الجزاء ؟🎯pic.twitter.com/KosGD47SfN — جول العربي - Goal (@GoalAR) November 17, 2019

وفي الختام، أكدت الصحيفة، أنه من المتوقع أن تنهال عليه العروض الإيطالية مع فتح نافذة انتقالات اللاعبين الشتوية، أبرزهم سيكون من ميلان، إنتر ويوفنتوس، لكنه يميل كثيرًا لمشروع البيانكونيري، لاعتقاده بأن الخيار المثالي بالنسبة له بعد مغادرة برشلونة.