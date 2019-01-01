برشلونة يعين كلويفرت مسؤولًا عن لاماسيا

نادي برشلونة يعلن عن تعيين نجمه الهولندي السابق باتريك كلويفرت مسؤولًا عن مدرسة الناشئين في النادي لمدة عامين.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعلن نادي برشلونة عن تعيين النجم الهولندي باتريك كلويفرت مسؤولًا عن مدرسة الناشئين في النادي ولمدة عامين تبدأ فورًا.

جاء هذا بحسب ما أعلن النادي في بيان رسمي أصدره اليوم وأكد من خلاله أن الاتفاق كان قد تم بين كلويفرت وكل من سيلفيو إلياس وخافير فيلاجوانا في الساعات الماضية.

وقال كلويفرت تعليقًا على عودته لبرشلونة: "أنا سعيد للغاية لعودتي لمنزلي من جديد، وأتطلع للعمل هنا في تلك الحقبة الحديثة، فبرشلونة هو واحد من أكبر أنية العالم".

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وأضاف: "لقد بدأت مشواري من أكاديمية أياكس وهي شبيهة للغاية بلاماسيا وأعتقد في قدرتي على القيام بالكثير من التطوير في شباب برشلونة".

وكان كلويفرت قد لعب لبرشلونة في الفترة بين ١٩٩٨ و٢٠٠٤ وسجل ١٤٥ هدفًا في ٣٠٨ مباراة بقميص النادي الكتالوني، كما حقق لقب الدوري عام ١٩٩٩.

جدير بالذكر أن هذا الدور لن يكون الأول إداريًا بالنسبة لكرويف الذي عمل كمدرب وسكرتير فني ومؤخرًا مساعدًا لكلارنس سيدورف في تدريب الكاميرون.