برشلونة يُعيد حساباته من جديد بشأن التوقيع مع نيمار

حتى بعد تصعيد الخلاف إلى ساحات المحاكم!

كشفت وسائل الإعلام الفرنسية نقلاً عن الصحف الكاتالونية، أن إدارة برشلونة بدأت تدرس من جديد فكرة العودة لطلب استعادة الابن الضال نيمار جونيور.

وكان بطل الليجا في آخر عامين، قاب قوسين أو أدنى من استعادة ساحر "الماراكانا" في الميركاتو الصيفي الأخير، لولا عدم اتفاق المسؤولين مع المدير الرياضي لباريس سان جيرمان ليوناردو، حول السعر النهائي للصفقة.

وبعد تعثر المفاوضات، ذكرت بعض المصادر أن النادي الكاتالوني قد يصرف النظر نهائيًا عن فكرة العودة لطلب لاعبه السابق في المستقبل، لا سيما بعد إصرار اللاعب على تصعيد قضيته مع النادي في ساحات المحاكم، لاسترداد باقي مستحقاته ومكافأة تجديد عقده قبل ذهابه إلى عاصمة الضوء في صيف 2017.

ونقل موقع "فوت ميركاتو" عن صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أن العودة المذهلة لصاحب الـ27 عامًا بعد تعافيه من إصابته هذا الشهر، جعلت المسؤولين في البلو جرانا، يراجعون حساباتهم مرة أخرى.

ومنذ عودته من إصابته على مستوى الفخذ، تمكن من تسجيل خمسة أهداف بالإضافة لست تمريرات حاسمة، الأمر الذي جعل الإدارة الكاتالونية تفكر من جديد في إمكانية ضمه في صيف 2020، وذلك استنادًا إلى تصريحات إريك أبيدال مع شبكة "سبورت".

وأشار أبيدال في تصريحاته إلى أن العودة لاستهداف نيمار في منتصف العام الجديد، متوقفة على النسخة التي سيبدو عليها حتى نهاية الموسم، لافتًا إلى أنه في حال استعاد المستوى الخيالي المعروف عنه، سيعود النادي لطلبه في صيف 2020.

وفي الختام، علم التقرير الكاتالوني من مصادره، أن الإدارة تسعى لبيع فيليب كوتينيو إلى بايرن ميونخ بصفة نهائية، بالإضافة للتخلص من لاعب آخر أو اثنين من أصحاب الأجور الباهظة، لتوفير السيولة اللازمة لإقناع باريس سان جيرمان بالتخلي عن نيمار الصيف القادم، وذلك سيتحدد بعد اجتماع الإدارة في الأسابيع المقبلة لرسم الاستراتيجية التي سيتبعها النادي في الميركاتو في المرحلة القادمة.