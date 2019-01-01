برشلونة يعود لمحاولة كسر عقد جريزمان قبل الصيف المقبل واللاعب يعيد التفكير

تقارير صحفية فرنسية تؤكد أن أنطوان جريزمان نجم أتلتيكو مدريد يعيد التفكير في عرض برشلونة السابق والنادي قد يتحرك من أجل الحصول على خدماته.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية فرنسية عن وجود إمكانية لرحيل النجم أنطوان جريزمان لاعب فريق أتلتيكو مدريد لصفوف برشلونة في الصيف المقبل.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ليكيب" والتي أكدت أن اللاعب يعيد التفكير في الوقت الحالي بعرض نادي برشلونة، عقب خروج فريقه من دوري أبطال أوروبا.

وكان جريزمان لديه عرضًا من برشلونة في الصيف الماضي للانضمام لصفوف النادي مقابل 120 مليون يورو هي قيمة الشرط الجزائي في عقده مع أتلتيكو مدريد.

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ورفض اللاعب العرض بعد أن تكهنت مصادر عديدة أن اللاعب قد أصبح كتالونيًا بالفعل، وخرج على الهواء وأعلن قراره بالتجديد لأتلتيكو مدريد.

وكان فريق أتليتكو مدريد قد ودع دوري أبطال أوروبا قبل عدة أيام أمام نظيره يوفنتوس الإيطالي عقب أن كان متقدمًا بهدفين نظيفين في لقاء الذهاب.

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جدير بالذكر أن الشرط الجزائي الحالي في عقد جريزمان يوازي 200 مليون يورو ستنخفض بحسب ما ذكرت "ليكيب" لـ 120 مليون في يوليو المقبل.