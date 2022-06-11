برشلونة يعود للسباق.. لابورتا يكشف موقف جافي وديمبيلي من التجديد!

أخبار لطيفة لعشاق البلوجرانا بخصوص جافي ومبهمة تجاه عثمان

أكد رئيس نادي برشلونة الإسباني، جوان لابورتا، على اقتراب البلوجرانا من تمديد تعاقد متوسط ميدان فريقه جافي.

وكانت التقارير تشير في الفترة الماضية إلى وجود بعض التوقف في عملية التفاوض مما يفتح الباب أمام الأندية المهتمة لدفع قيمة الشرط الجزائي للاعب وخطف جوهرة برشلونة.

لكن لابورتا أوضح في حديثه للصحفيين في "حدث الجماهير" أن جافي قريب من البقاء في برشلونة، كما شارك آخر التطورات بخصوص عثمان ديمبيلي.

ماذا قال عن جافي؟

أشار جوان لابورتا إلى اقتراب انتهاء عملية التفاوض بين برشلونة ومتوسط الميدان جافي، وأكد استمراره بالفريق.

حيث قال: "نحن متفائلون لأننا نريد أن يبقى جافي في برشلونة، فنحن قريبون جدًا من التوصل إلى اتفاق".

وواصل: "نحن متحمسون للغاية لاستمراره، إنه من أكاديميتنا، اللاعب ووكيله، الذي نعرفه، يريدان أيضًا البقاء في برشلونة".

ماذا قال عن عثمان ديمبيلي؟

حتى الآن لم يتوصل برشلونة لأي اتفاق مع جناحه الفرنسي عثمان ديمبيلي، الأمر الذي أدخل الشك في قلوب عشاق البلوجرانا حول استمرار نجمهم المحبب خاصةً في آخر الفترات بعد تألقه المبهر مع تشافي.

وحول ذلك، أوضح لابورتا: "ديمبيلي لديه عرض للبقاء، لكن ليس لدينا أخبار بأنه قبله".

وأردف: "لم يصلنا أي ردود من جانب اللاعب الفرنسي حتى الآن".

جدير بالذكر أن نادي برشلونة قد وضع جناح ليدز الإنجليزي، اللاعب رافينيا كخطة بديلة في حال فشلت المفاوضات في تمديد تعاقد ديمبيلي مع النادي.

ماذا قال لابورتا عن الأمور المالية في برشلونة؟

ليس سراً أن الأولوية القصوى لبرشلونة في الوقت الحالي هي الأمور المالية من أجل أن يكون الفريق قادرًا على المنافسة قدر الإمكان في سوق الانتقالات، وبالتالي في الميدان.

حيث يطمح جوان إلى موافقة الأعضاء لبيع بعض الأصول الخاصة بالنادي يوم الخميس المقبل، وينتظر لابورتا أن يأخذ الضوء الأخضر على تلك الفكرة من أجل تطبيقها بالفعل.

وعن ذلك قال: "نحن نعمل على تغيير الوضع المالي لبرشلونة، إذا وافق الأعضاء، الخميس المقبل، على مقترحاتنا، فستكون لدينا أخبار جيدة وسنقوم بتنظيف مواردنا المالية في وقت أقرب مما كان متوقعًا".

واختتم: "من بين أمور أخرى، سنكون قادرين على تعزيز الفرق المحترفة واستعادة الحياة الطبيعية".

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