برشلونة يعلن رحيل دمير وعودته إلى النمسا

أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الخميس، عن عودة لاعبه يوسف دمير إلى رابيد فيينا النمساوي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، ليعود قبل نهاية فترة إعارته.

دمير جاء إلى برشلونة في صيف 2021 على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء إذا لعب عدد محدد من المباريات، مقابل دفع مبلغ 10 ملايين يورو، وفقًا لما جاء في عقده.

وكانت صحيفة "ماركا" الإسبانية، قد أشارت في وقت سابق إلى أن برشلونة ليس مستعدًا لدفع هذا المبلغ، ولذلك تم اتخاذ قرارًا بالتخلي عنه في شهر يناير الجاري.

ونشر نادي برشلونة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة؛ يعلن خلالها عن عودة دمير إلى ناديه رابيد فيينا النمساوي بعد نهاية رحلته مع البلوجرانا.

وجاء نص التغريدة كالآتي: "توصل نادي برشلونة ورابيد فيينا إلى اتفاق، لإنهاء إعارة يوسف دمير، والذي سيعود للنادي النمساوي".

FC Barcelona and @skrapid have reached an agreement to end the loan of Yusuf Demir, who will be returning to the Austrian club. pic.twitter.com/je9eJBAPS9 — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 13, 2022

وكانت بعض التقارير قد أشارت إلى أن بوروسيا دورتموند الألماني لديه الرغبة في التعاقد مع يوسف دمير، من أجل تدعيم صفوفه خلال الشتاء الحالي.

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الإسباني تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، يبدو أنه ليس مقتنعًا بإمكانيات اللاعب، حيث لم يمنحه فرصة كاملة لإظهار كامل إمكانياته، خاصة بعد أن تشبيهه بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

دمير لم يلعب 90 كاملة رفقة برشلونة منذ أن انضم له، حيث لعب 6 مباريات ببطولة الدوري الإسباني بواقع 189 دقيقة فقط، وأيضًا شارك في 3 مباريات بدوري أبطال أوروبا بواقع 101 دقيقة فقط، ولم يسجل أو يصنع أي هدف.