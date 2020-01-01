برشلونة يعلن تعيين مهاجمه السابق كمساعد لكومان

جاء للفريق الكتالوني في 2004

أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الجمعة، عن الفريق المساعد للمدرب رونالد كومان، من أجل معاونته في مهمته الجديدة في الفترة القادمة.

برشلونة تعاقد مؤخراً مع المدرب الهولندي، بعد رحيل كيكي سيتيين المدير الفني السابق، عقب فضيحة الخسارة من بايرن ميونخ 8/2 في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.

النادي الكتالوني كشف في بيان رسمي له، عن تعيين ألفريد شرودر وهنريك لارسون ضمن الجهاز المساعد لكومان حتى 30 يونيو 2022.

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شرودر صاحب الجنسية الهولندية، يمتلك خبرات واسعة في هولندا وألمانيا، حيث ساهم في تأهل هوفنهايم لدوري أبطال أوروبا، وتواجد بأياكس في موسم 2018/2019.

وعمل شرودر مع فرينكي دي يونج لاعب وسط برشلونة الحالي في أياكس، وساعد على تأهل الفريق لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأما لارسون الهداف الشهير، سبق أن تزامنت مسيرته مع كومان في فينورد خلال عامي 1995 و 1997، حيث يلتقيان مرة أخرى في كامب نو بعد 23 سنة.

المهاجم السويدي سبق أن جاء إلى برشلونة عام 2004، وقدم مستوى مميز مع الفريق وقتها، حيث لعب 62 مباراة وسجل 22 هدفاً.

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ومن المتوقع أن يعمل الثنائي خلال الفترة القادمة مع كومان على العديد من الملفات، أهمها مستقبل الأرجنتيني ليونيل ميسي وسوق الانتقالات الحالي.