برشلونة يعلن تعرض برايثوايت للإصابة

ضربة جديدة للبلوجرانا

أعلن برشلونة تعرض مهاجمه الدنماركي مارتين برايثوايت للإصابة في التدريبات وغيابه في الأيام المقبلة التي تسبق انطلاق مشوار الفريق في الدوري الإسباني.

اللاعب السابق لليجانيس انضم لصفوف برشلونة في منتصف الموسم الماضي عبر بند يتيح له ضم لاعبين خارج فترة الانتقالات، ولكن من داخل إسبانيا فقط.

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ونشر برشلونة بياناً أوضح فيه عن طبيعة الإصابة العضلية التي تعرض لها اللاعب على مستوى الساق اليسرى بالعضلات الخلفية.

وأضاف البيان أن الفحوصات الطبية التي خضع لها الجناح الدنماركي كشفت عن الإصابة التي تعرض لها في تدريبات السبت، وسيتم متابعة حالته لمعرفة مدة الغياب.

وشارك برايثوايت في مباراتي ناستيك وجيرونا، ولكن لم يكن حاضراً في مباراة إلتشي مساء السبت لحساب كأس جامبر الودية.

ودارت أحاديث حول إمكانية مغادرة برايثوايت خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية لإفساح المجال لتعزيز صفوف الفريق بلاعبين آخرين.

وفاز برشلونة بهدف نظيف على إلتشي السبت في إطار استعداداته لخوض أولى مبارياته الأسبوع المقبل لحساب الدوري.