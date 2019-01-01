برشلونة يعلن التحرك لتجديد عقد ميسي

برشلونة يريد ختام مشوار ميسي داخل جدرانه

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أعلن جوسيب ماريا بارتميو، رئيس برشلونة، أن ناديه سيبدأ التفاوض مع نجمه الأول ليونيل ميسي من أجل تمديد عقده مع الفريق الفترة المقبلة.

وكان ميسي في 2017 قام بتجديد تعاقده مع الفريق حتى 2021 بعد خروج شائعات عن اهتمام مانشستر سيتي بخدماته.

وقال بارتميو مع "إي إس بي إن": "نريده أن يحظى بمشوار طويل ونستمتع به، كسر الحواجز والجميع يحبه ويحترمه في الملاعب الأخرى".

وأضاف: "نريد تجديد عقده، لا يزال صغيراً وأدائه أكبر دليل ولا زال يملك عامين في عقده، يتحسن باستمرار ويبتكر، برأيي أمامه سنوات عدة بعد".

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وواصل الرئيس الكتالوني: "سنجلس ونتحدث معه في الشهور القادمة، ميسي رجل النادي الواحد، علاقته مع برشلونة ستكون أبدية، سيكون مثل بيليه وسانتوس".

واستطرد: "نريده أن يظل في اتصال مع الفريق حتى بعد اعتزاله، غير مفهوم النادي وحافظ علينا في القمة بالفوز بالبطولات كل عام".

وأردف: "ميسي يعرف جسده، إذا شعر بقدرته على عدم اللعب سيتوقف، يجب أن نحضر للمستقبل، هو أفضل لاعبي العالم ويلعب معنا ولكن ليس للأبد".

وختم: "ربما بعد ثلاث أو خمس سنوات سيقول كفى سأتوقف، لذا نحضر أنفسنا لما بعد ليو لأننا نريد أن نبقى في القمة، نستثمر في الصغار ونتعاقد مع آخرين".

وقاد ميسي برشلونة في آخر اللقاءات لانتزاع تعادلاً صعباً من ميدان فياريال بنتيجة 4-4 وسجل الهدف الثالث بعد دخوله.