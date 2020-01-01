برشلونة يعلن إصابة سيرجي روبيرتو بكورونا

اللاعب في صحة جيدة بعد الاختبارات

أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم، الأربعاء، عن إصابة مدافعه سيرجي روبيرتو بفيروس كورونا، بعد الفحوصات الطبية التي أجريت على لاعبي الفريق.

برشلونة يستعد لمواجهة فيرينتسفاروشي المجري، مساء اليوم، في إطار الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

الموقع الرسمي للنادي الكتالوني أكد أن روبيرتو الذي كان من المقرر غيابه عن المباراة، تبين إصابته بكورونا بعد اختبارات PCR الأخيرة.

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وأوضح أن اللاعب بصحة جيدة في الوقت الحالي، ومعزول في المنزل، بعد تعافيه من الإصابة التي حدثت له في 21 نوفمبر الماضي.

ومن جانبه قام برشلونة بإبلاغ كاف السلطات الرياضية والصحية المختلفة، مع تتبع جميع الأشخاص الذين كانوا على اتصال باللاعب قبل الاختبارات.

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يذكر أن روبيرتو كان سيغيب عن لقاء فيرينتسفاروشي بغض النظر عن إصابته بالوباء، حيث عاني من تمزق في عضلات الفخذ الأيمن، وسيغيب عن الملاعب لمدة شهرين.