برشلونة يعرض 40 مليون يورو لضم سوينجو

هل يوافق ليستر سيتي على هذه الصفقة؟

يستعد نادي برشلونة الإسباني، للتقدم بعرض رسمي، من أجل التعاقد مع شالار سوينجو مدافع ليستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

سوينجو تألق بشكل لافت مع ليستر الموسم الحالي، وجذب أنظار العديد من الأندية الكبيرة، كان أبرزها مانشستر سيتي الذي تعاقد مؤخراً مع الهولندي ناثان أكي من بورنموث.

موقع "NTV Spor" التركي، أكد رغبة كيكي سيتيين مدرب برشلونة في ضم اللاعب، وتوصية النادي بالتفاوض مع ليستر للحصول على خدماته.

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المؤشرات الحالية تؤكد وصول العرض الأول من برشلونة لقيمة 40 مليون يورو، في انتظار الرد النهائي من النادي الإنجليزي.

وفي حالة توصل الطرفين لاتفاق رسمي، سيوقع اللاعب صاحب الـ24 سنة، على عقد مدته 5 أعوام مع الفريق الإسباني.

ومن المتوقع أن يحاول بريندان روجدرز مدرب الثعالب الحفاظ على خدمات لاعبه التركي، حيث يعتبر سوينجو هو المدافع الأهم بالفريق بعد رحيل هاري ماجواير إلى مانشستر يونايتد.

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وعلى جانب آخر تعتبر هذه الخطوة، ضمن تحضيرات برشلونة لرحيل الفرنسي صامويل أومتيتي، واقتراب روما الإيطالي من ضمه.