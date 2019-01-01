برشلونة يعرض مالكوم على مانشستر يونايتد لتسهيل صفقة راشفورد

اللاعب يماطل في التوقيع على عقد جديد مع الشياطين الحمر

يتمسك نادي برشلونة الإسباني، في محاولاته للتعاقد مع المهاجم الإنجليزي ماركوس راشفورد الصيف القادم.

برشلونة يبحث عن مهاجم جديد، في ظل تقدم الأوروجوياني لويس سواريز في العمر، ليصبح راشفورد أحد الأهداف الأساسية للمدرب إرنستو فالفيردي.

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نجم مانشستر يونايتد يماطل في تجديد عقده الذي ينتهي مع الشياطين الحمر في يونيو 2020، وهو ما دفع برسا للتدخل لاستغلال الموقف.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أكدت تحضير برشلونة لعرض تصل قيمته 100 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع المهاجم الشاب.

مانشستر يريد الاحتفاظ براشفورد، لكنه أيضاً لن يجازف بدخوله العام الأخير بعقده دون التجديد والمخاطرة بخسارته بالمجان.

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ولتسهيل الصفقة سيقوم برشلونة بعرض جناح البرازيلي مالكوم في صفقة تبادلية، لإقناع يونايتد بالتخلي عن راشفورد.

ونجح راشفورد في خطف الأنظار بشدة هذا الموسم، بتسجيله 13 هدف مع الشياطين الحمر حتى الآن.