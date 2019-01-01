برشلونة يعاني من خطر غياب ميسي أمام فالنسيا

ميسي يستمر بعيدًا عن تدريبات المجموعة في برشلونة وتزايد احتمالية غيابه أمام فالنسيا بالجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

فيسبوك تويتر علي رفعت

استمر غياب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة عن تدريبات الفريق الجماعية اليوم الثلاثاء بسبب الإصابة التي يعاني منها.

جاء هذا ليستمر اللاعب الكبير في التدرب بشكل منفرد، حيث أنه لا يزال يعاني من الألم الذي تسببت فيه الإصابة في عضلة السمانة.

ولم يشارك ميسي ولو لدقيقة واحدة مع برشلونة هذا الموسم، لا في الدوري الإسباني أو الجولة التحضيرية والمباريات الودية التي سبقت انطلاق الليجا.

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تأخر عودة ميسي للتدريبات الجماعية يزيد من فرصة غيابه عن مواجهة الفريق المقبلة أمام فالنسيا في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

ولا يزال النادي الكتالوني أمامه ثلاث تدريبات جماعية قبل مواجهة فالنسيا، مما يتيح الفرصة لعودة النجم الأرجنتيني حال تحسنت إصابته.

جدير بالذكر أن برشلونة كان قد جمع أربع نقاط فقط في الدوري الإسباني حتى الآن من ثلاث جولات في بداية من أسوأ بداياته تاريخيًا.