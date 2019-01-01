برشلونة يُطمئن جماهيره على إصابة أومتيتي

أنباء سارة للمدرب ارنستو فالفيردي

زف موقع نادي برشلونة الإلكتروني أنباء سارة للمشجعين بشأن نتائج الفحوصات الطبية التي خضع لها المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي، بعد الإصابة الأخيرة التي ألمت به أثناء وجوده مع منتخب بلاده.

وتعرض بطل العالم لانتكاسة جديدة في تدريبات الديوك، ما تسبب في خروجه من حسابات مواطنه ديديه ديشان أمام ألبانيا بالإضافة لسهرة الثلاثاء ضد أندورا في التصفيات المؤهلة ليورو 2020.

وعكس الشائعات التي توقعت غياب صاحب الـ25 عامًا لفترة طويلة، استنادًا إلى معلومة مغلوطة بأن إصابته عبارة عن تجمع دمي، قال موقع النادي الرسمي إن الفحوصات أظهرت أن الإصابة لا تبدو مزعجة.

وجاء نص البيان على النحو الأتي "الفحوصات التي أجريت اليوم الاثنين للاعب الفريق الأول، صامويل أومتيتي أظهرت أنه يعاني من كدمة في القدم اليمنى".

ومع ذلك، رفض النادي الإفصاح عن فترة غيابه المتوقعة، لكن في أسوأ الأحوال لن تتسبب في غيابه لفترة طويلة، ما يعني أنه قد يلحق بمواجهة فالنسيا المقرر لها بعد الانتهاء من فترة التوقف الدولي أو بعدها مباشرة، كون هذا النوع من الإصابات –الكدمات- لا يحتاج فترات طويلة للعلاج.

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الجدير بالذكر أن أومتيتي جلس على مقاعد بدلاء برشلونة في أول 3 مباريات في موسم الليجا الجديد، لكنه قد يحصل على فرصته في المستقبل القريب، في ظل الهشاشة الدفاعية التي يعاني منها الفريق، والتي تجلت في استقبال شباكه لخمسة أهداف في أول 3 أسابيع.