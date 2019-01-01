برشلونة يطالب الاتحاد الإسباني بمراجعة تقنية الفيديو

برشلونة يواصل اعتراضه على التحكيم

أبرز الموقع الرسمي لنادي برشلونة تقيدم رئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو لشكوى يطالب فيها رئيس الاتحاد الإسباني لويس روبياليس بمراجعة تقنية الفيديو. .

ويحل ريال مدريد ضيفًا ثقيلًا على ملعب كامب نو مساء الغد من أجل مواجهة برشلونة في مباراة الكلاسيكو المؤجل والذي سيرسم ملامح الدور الأول من الدوري الإسباني .

وقبل المباراة، قال إرنستو فالفيردي المدير الفني للفريق الكتالوني إن الموسم ما زال طويلًا ولا شيء سيتحدد بناء على مواجهة ريال مدريد رغم أهميتها الكبيرة.

وقبل المباراة، تعادل برشلونة خارج ملعبه أمام ريال سوسيداد على ملعب الأنويتا بهدف لكل فريق في مواجهة اشتكى فيها برشلونة من أداء حكم اللقاء.

واحتسب الحكم ركلة جزاء مشكوك في صحتها لصالح ريال سوسيداد بينما تغاضى عن ركلة جزاء أخرى واضحة لصالح برشلونة، وذلك وفقًا لرواية الفريق الكتالوني.

وبناء على ذلك قرر برشلونة تقديم شكوى لرئيس الاتحاد الإسباني لويس روبياليس يطالبه فيها بمراجعة أداء الحكام وكذلك اللجوء إلى تقنية الفيديو في مختلف المواقف.

وبالفعل قام برشلونة بتقديم الشكوى، ثم أعلن ذلك بشكل رسمي عبر موقعه قبل مواجهة الكلاسيكو المنتظرة بـ 24 ساعة فقط.

هل ينضم لهم جريزمان ورودريجو | نجوم سجلوا في مشاركتهم الأولى في الكلاسيكو

يذكر أن ريال مدريد قد خسر بخمسة أهداف مقابل هدف واحد خلال الموسم الماضي في آخر زيارة له لأرض برشلونة فيما يتعلق بمنافسات الدوري الإسباني.