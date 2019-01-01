برشلونة يضع خطة عقد ميسي الجديد

ما هي خطة برشلونة في التعامل مع عقد ليونيل ميسي الجديد؟

قرر نادي برشلونة الإسباني منح ليونيل ميسي، هداف الفريق الكتالوني، عقدًا جديدًا يمتد لموسم أو اثنين إضافيين.

ميسي مدد عقده في 2017 وحصل على أعلى راتب في أوروبا وينتهي في 2021.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أنّ برشلونة يحاول منح ميسي عقد جديد يمتد حتى 2022 أو 2023.

السبت الممتاز يعود من جديد 😍

مانشستر سيتي من أجل الحفاظ على الصدارة 🔝

برشلونة يريد المحافظة على فارق النقاط 🔴🔵

الصراع على أشده في صدارة ترتيب الدوري الألماني 🔥

إليكم جدول مباريات اليوم 👇 pic.twitter.com/xiZEeMdF6Z — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 9, 2019

وأوضحت أنّ إدارة جوسيب ماريا بارتوميو لا تريد انتهاء عقد البرغوث بانتهاء فترة ولايتهم ويرغبون في تمديد فترة تواجد اللاعب خلال الفترة المقبلة.

ولم تكشف الصحفية عن إمكانية زيادة أو خفض قيمة راتب صاحب الكرة الذهبية لخمس مرات.

وكان بارتوميو قد كشف عن رغبته في إعادة تجديد الفريق والتحضر لمرحلة ما بعد اعتزال ميسي، موضحًا أهمية البولجا في تشكيل الفريق.