النتائج المباشرة
الدوري الإسباني الدرجة الأولى

برشلونة يضع خطة عقد ميسي الجديد

آخر تحديث
التعليقات()
FC Barcelona
ما هي خطة برشلونة في التعامل مع عقد ليونيل ميسي الجديد؟
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

قرر نادي برشلونة الإسباني منح ليونيل ميسي، هداف الفريق الكتالوني، عقدًا جديدًا يمتد لموسم أو اثنين إضافيين.

ميسي مدد عقده في 2017 وحصل على أعلى راتب في أوروبا وينتهي في 2021.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أنّ برشلونة يحاول منح ميسي عقد جديد يمتد حتى 2022 أو 2023.

وأوضحت أنّ إدارة جوسيب ماريا بارتوميو لا تريد انتهاء عقد البرغوث بانتهاء فترة ولايتهم ويرغبون في تمديد فترة تواجد اللاعب خلال الفترة المقبلة.

اختيارات المحررين

ولم تكشف الصحفية عن إمكانية زيادة أو خفض قيمة راتب صاحب الكرة الذهبية لخمس مرات.

وكان بارتوميو قد كشف عن رغبته في إعادة تجديد الفريق والتحضر لمرحلة ما بعد اعتزال ميسي، موضحًا أهمية البولجا في تشكيل الفريق.

إغلاق