برشلونة يسعى لربط ميسي بعقد جديد مدى الحياة

العقد العاشر لليونيل ميسي مع برشلونة بدأت مفاوضاته بالفعل بين والد البرغوث وإدارة النادي الكتالوني.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية اليوم أن نادي برشلونة يسعى لتمديد التعاقد الحالي لنجمه ليونيل ميسي لأطول وقت ممكن رفقة الفريق الكتالوني.

جاء هذا بحسب ما ذكرت شبكة "سكاي سبورتس" والتي أكدت أن النجم الأرجنتيني سيتم البدء في التفاوض على عقده الجديد خلال أيام بقيادة جوزيه ماريا بارتوميو رئيس النادي.

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وذكرت الشبكة أن بارتوميو سيتواصل مع خورخي ميسي والد النجم الأرجنتيني، والذي يقوم بدور وكيله أيضًا من أجل تمديد التعاقد في أقرب وقت ممكن.

وكشفت التقارير أن النادي سيريد أن يجعل التعاقد الحالي الذي ينتهي في ٢٠٢٢ مستمرًا حتى ٢٠٢٤، بالرغم من وجود رغبة من بارتوميو في جعله عقدًا مدى الحياة.

ولا يعد التوقيع على عقد مدى الحياة أمرًا جديدًا على نادي برشلونة، حيث قام به قائد الفريق السابق أندرياس إنييستا الذي رحل في النهاية مجانًا للدوري الياباني.

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وسيكون العقد هو العاشر في مشوار ليونيل ميسي مع برشلونة حال تم الاتفاق عليه وتوقيعه في وقت قريب، وكان آخر تمديد لتعاقده في ٢٠١٧.

جدير بالذكر أن آخر تمديد لعقد ميسي مع برشلونة كان قد شهد جدلًا كبيرًا حيث تم الإعلان عنه قبل رحيل نيمار ولم يتم توقيعه إلا في نوفمبر من نفس العام، مما فتح باب الجدل عن غضب ميسي بسبب رحيل البرازيلي ورغبته في أن يتبعه لخارج النادي الكتالوني.