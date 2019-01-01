برشلونة يسعى لتجديد عقد فيدال تجنبًا للمفاجآت

تقارير صحفية إسبانية تؤكد أن برشلونة يسعى لتمديد تعاقد لاعبه أرتورو فيدال خلال الأيام المقبلة للحفاظ على خدماته.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكدت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن فريق برشلونة يريد تمديد تعاقد لاعبه التشيلياني أرتورو فيدال نجم بايرن ميونخ السابق في الأيام المقبلة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت" والتي أكدت أن النادي الكتالوني يسعى لتجنب أي مفاجآت خلال الفترة القادمة.

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وذكرت الصحيفة أن الفريق يريد من خلف ذلك ألا يكون عقد اللاعب متبقي فيه فترة قصيرة فيستطيع الرحيل عن صفوفه بشكل مجاني لأي فريق.

ويمتلك فيدال في الوقت الحالي عقدًا مع برشلونة لا ينتهي قبل نهاية موسم 2020-2021 لكن النادي يريد تمديده لموسم إضافية حتى 2021-2022.

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ويدرك برشلونة أهمية فيدال في صفوف الفريق عقب تأقلمه سريعًأ وتقديمه لمستويات مميزة في خط الوسط وإسهامه في العديد من الإنتصارات، كما يدرك الرغبة المستمرة من إنتر الإيطالي في ضمه بالإضافة لعدة أندية آسيوية.

جدير بالذكر أن فيدال كان قد انضم لبرشلونة في الصيف الماضي بعد أن كان قريبًا للغاية من الانضمام لصفوف فريق إنتر.