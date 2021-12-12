برشلونة يستمر في السقوط ويفقد ديمبيلي مجددًا

سقط نادي برشلونة اليوم أمام نظيره أوساسونا بهدفين لهدفين في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة الـ 17 من الدوري الإسباني.

جاء هذا التعادل عقب الخسارة في آخر مواجهتين ضد ريال بيتيس وبايرن ميونخ في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

بدأ برشلونة المبادرة وسجل عن طريق اللاعب نيكو جونزاليس، وبصناعة الشاب بابلو جافي في الدقيقة الـ 12 من عمر اللقاء.

تقدم برشلونة لم يدم كثيرًا بعدما سجل دافيد جارسيا التعديل في الدقيقة الـ 14 من عمر المواجهة برأسية لم يراقبه فيها أي مدافع.

ومع بداية الشوط الثاني نجح برشلونة في التقدم مجددًا بعد كرة مثيرة للجدل جاءت في يد بوسكيتس، لكنها ارتدت بهجمة مرتدة للنادي الكتالوني سجلها عبد الصمد الزلزولي.

بعد هدفي نيكو والزلزولي أصبح الثنائي هما رابع وخامس لاعب يسجل أول أهدافه مع برشلونة في شباك أوساسونا بعد موريبا وأنسو فاتي وأرتور.

التعادل جاء هذه المرة عن طريق تشيمي أفيلا في الدقيقة الـ 86 بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء تحولت لهدف في مرمى تير شتيجن بعد أن ارتطمت في الدفاع.

بهذه النتيجة يصل برشلونة للنقطة الـ 24 في المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإسباني، بينما يرتفع رصيد أوساسونا للنقطة 22 في المركز العاشر.