برشلونة يستعد لخطف صفقة تشيلسي في اللحظات الأخيرة

برشلونة استعاد الثقة من جديد في سباق التعاقد مع رافينيا، رغم اهتمام تشيلسي وآرسنال بالحصول على خدمات نجم ليدز يونايتد.

لم يستسلم نادي برشلونة الإسباني في سباق التعاقد مع البرازيلي رافينيا جناح نادي ليدز يونايتد الإنجليزي.

ويعد رافينيا هدفًأ رئيسيًا لنادي برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية من أجل تدعيم خط الهجوم، وتتوافق رغبة برشلونة مع رغبة البرازيلي الدولي، الذي يريد اللعب في "كامب نو"، على الرغم من تلقيه عروضًا من ناديي تشيلسي وآرسنال الإنجليزيين.

وكان هناك اتفاق بين برشلونة ورافينيا على عقد يمتد لخمس سنوات قادمة، لكن ليدز يونايتد يتمسك بالحصول على مبلغ مالي كبير مقابل بيع نجمه.

ما الجديد في صفقة رافينيا؟

وحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن البرتغالي ديكو وكيل أعمال رافينيا ولاعب برشلونة السابق، سيعقد اجتماعًا مع إدارة "البلوجرانا" خلال الأسبوع الجاري، للتعرف على نوايا النادي بشأن البرازيلي.

وخلال الأسبوع الماضي، التقى ديكو مع رافينيا، وقررا انتظار عرض برشلونة، لأن أولوية اللاعب هي الانتقال إلى "كامب نو" للعب تحت قيادة تشافي هيرنانديز.

ما هو موقف تشيلسي وآرسنال؟

الصحيفة الإسبانية أشارت إلى أن رافينيا أبلغ تشيلسي وآرسنال أنه يرغب في اللعب مع برشلونة بالفعل.

وطالب رافينيا الناديين بالانتظار بضعة أيام قبل الرد بالموافقة على رد أحدهما، لكن كل ذكل يتوقف على موقف برشلونة.

كل الأمور معلقة بشأن تحرك برشلونة نحو اللاعب البرازيلي، انتظارًا للقرار النهائي من عثمان ديمبيلي.

وإذا وافق الفرنسي على عرض التمديد قبل نهاية عقده في الثلاثين من يونيو، فإن برشلونة سيتخلى عن فكرة ضم رافينيا، أما إذا رحل ديمبيلي، فإن برشلونة سيتحرك للتعاقد مع البرازيلي.

وفي حالة تحرك برشلونة للتعاقد مع رافينيا، فإن "البلوجرانا" سيكون مطالبًا بدفع 75 مليون يورو إلى ليدز يونايتد، بالنظر إلى أن هناك عدة أندية بالفعل تريد التعاقد مع اللاعب.

اقرأ أيضًا ..

فريق أحلام برشلونة - ميسي وكرويف ورونالدينيو وغياب مارادونا

من كرويف إلى دي ليخت.. أفضل خريجي أكاديمية أياكس عبر التاريخ

جول 11 | قرارات جريئة وقضية خاسرة .. ملامح ريمونتادا تتويج الهلال بالدوري السعودي