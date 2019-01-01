برشلونة يستعد لبيع لاعب وسطه المخضرم هذا الشهر

وفالفيردي صدق على قرار مجلس الإدارة

ذكرت تقارير صحفية إسبانية، أن إدارة برشلونة بصدد التخلص من لاعب الوسط المخضرم إيفان راكيتيتش قبل غلق سوق الانتقالات الصيفية، وذلك بالرغم من تمسك اللاعب بالبقاء في "كامب نو" حتى نهاية عقده.

وبحسب ما أوردته صحيفة "آس"، فإن أيام الدولي الكرواتي مع البلو جرانا، باتت تُعدد على أصابع اليد الواحدة، بعد تصديق المدرب ارنستو فالفيردي على قرار الإدارة، بالتخلص من صاحب الـ31 عامًا قبل غلق الميركاتو الصيفي في الثاني من سبتمبر المقبل.

وأوضح التقرير، أن مدرب بلباو السابق، تراجع عن قراره بالتمسك بوصيف بطل العالم، لكثرة الأسماء المتاحة في وسط الملعب، من نوعية أرتورو فيدال، آرثر ميلو، فرينكي دي يونج بجانب الأسماء الصاعدة التي يعول عليها المدرب في الآونة الأخيرة، ما تسبب في خسارة راكيتيتش لمكانه في التشكيلة الأساسية.

ولفت المصدر أن وجهة راكيتيتش القادمة لن تخرج عن باريس سان جيرمان أو يوفنتوس، وبالأخص الأخير لاهتمامه الواضح في الآونة الأخيرة، وذلك استنادًا للتقارير التي تتحدث رغبة اليوفي في إبرام صفقة تبادلية مع الكاتلان، بموجبها ينتقل الألماني إيمري تشان إلى "كامب نو"، مقابل التوقيع مع قائد إشبيلية السابق.

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وتأتي هذه الأنباء بعد فترة قصيرة من التصريحات التي أدلى بها راكيتيتش عن نيته ورغبته في الاستمرار مع بطل الليجا في آخر عامين حتى موعد انتهاء عقده مع حلول صيف 2021.