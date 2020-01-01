برشلونة يستعد لاستعادة لاعبه من ريال بيتيس

برشلونة يستعد لكسر إعارة ظهيره المعار إلى ريال بيتيس

يبدو أن برشلونة يرغب في قطع إعارة إيمرسون أباريسيدو في الصيف المقبل لسد فجوة الظهير الأيمن بعد نشر العديد من التقارير تربط اللاعب البرتغالي نيلسون سيميدو بمغادرة الفريق.

برشلونة كان قد تعاقد مع إيمرسون أباريسيدو، في يناير الماضي قادماً من أتليتكو مينيرو مقابل 12 مليون يورو، وإعارته إلى ريال بيتيس لمدة موسمين، وفي حال رغب البارسا في قطع الإعارة سيكون عليه دفع 12 مليون يورو كمبلغ تعويضي.

ونشرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، تقرير يفيد برغبة البارسا، في كسر إعارة اللاعب بسبب مخاوف من رحيل اللاعب البرتغالي سيميدو عن الفريق.

فالفيردي الكارثي .. المدير الفني آخر من يعلم في برشلونة

اللاعب كان قد أكد في وقت سابق، أنه لا يمانع في العودة إلى برشلونة، لكنه يعلم أن البارسا إذا أراد عودته قبل 2021، سيكون عليهم دفع غرامة لكنه لا يعرف قيمتها.

وتابعت الصحيفة في تقريرها اليوم، أن اللاعب ليس معروض للعودة إلى البارسا في يناير الجاري، ولكنه سيكون مطروح بقوة في الصيف المقبل.

يذكر أن اللاعب شارك رفقة بيتيس هذا الموسم في 16 مباراة في الدوري الإسباني سجل فيهم 3 أهداف وصنع 4.