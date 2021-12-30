برشلونة يساعد مانشستر سيتي في سباق هالاند أمام ريال مدريد!

كشفت تقارير صحفية، أن إدارة مانشستر سيتي تريد التعاقد مع مهاجم قوي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، واستغلال أموال صفقة انتقال فيران توريس إلى برشلونة.

وبحسب التقارير الصحفية فإن برشلونة تعاقد مع فيران توريس مقابل 55 مليون يورو، بالإضافة إلى عشرة ملايين كمتغيرات، دون الكشف عن طبيعة تلك المتغيرات.

وتسعى إدارة مانشستر سيتي، إلى تدعيم خط هجوم الفريق، بالتعاقد مع مهاجم صريح عقب رحيل سيرخيو أجويرو الذي انضم إلى برشلونة في الصيف الماضي في صفقة انتقال حر قبل أن يعلن اعتزاله بسبب مشاكل صحية.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن مانشستر سيتي سيعمل على التعاقد مع مهاجم قوي في الصيف المقبل، ووقع الاختيار بين الثنائي هاري كين لاعب توتنهام، وإرلينج هالاند لاعب بوروسيا دورتموند.

وارتبط كين بالانضمام إلى مانشستر سيتي، في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، عقب بطولة كأس الأمم الأوروبية، ولكنه قرر في النهاية الاستمرار مع توتنهام.

وأشارت شبكة "ESPN" أن مانشستر سيتي، يدرس أيضًا التعاقد مع إرلينج هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند والذي يعد من الأهداف الأساسية لريال مدريد في الصيف القادم.

ويمتلك المهاجم النرويجي، بندًا في عقده مع الفريق الألماني، ينص على وجود شرط جزائي يتراوح من 75 إلى 80 مليون يورو، سيتم تفعيله بداية من الصيف المقبل.

ومن المنتظر أن يستغل سيتي، الأموال التي حصل عليها من صفقة فيران توريس، في تمويل صفقة التعاقد مع هالاند، وزيادة راتبه ودفع عمولة مناسبة لوكيل أعماله مينو رايولا من أجل المساعدة في حسم الصفقة.