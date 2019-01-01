برشلونة يساعد ريال مدريد على ضم بوجبا

كيف ساعد برشلونة ريال مدريد على حسم صفقة بوجبا؟

تسبب خروج مانشستر يونايتد من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على يد برشلونة في تسهيل مهمة ريال مدريد في التعاقد مع الفرنسي بول بوجبا.

بوجبا أعلن في تصريحات سابقة حبه لفريق ريال مدريد الإسباني ورغبته العمل مع المدرب زين الدين زيدان.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية إنّ هناك بند في عقد بوجبا يقلل من راتبه بنسبة 25% حال فشل الشياطين الحمر في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وأوضحت الصحيفة أنّ بطل العالم يحصل على 15 مليون جنيه إسترليني سنويًا ولكن في حال لم يتمكن مانشستر يونايتد من الوصول للتشامبيونزليج الموسم المقبل فسوف يقل راتبه إلى 11.25 مليون جنيه إسترليني.

ومع انخفاض راتب اللاعب المتوقع فقد يوافق على الرحيل عن صفوف الشياطين الحمر مستغلًا اهتمام ريال مدريد بالتعاقد معه ومنحه راتبًا أعلى.

رسالة نوير كانت واضحة 🙌



ليس الآن .. لن أعتزل الآن ✖️

الإصابة لن تُبعدني وسأعود 💪 pic.twitter.com/GcPvESNE46 — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 17, 2019

جدير بالذكر أنّ مانشستر يونايتد لا يزال يمتلك فرصة للتواجد في دوري الأبطال الموسم المقبل رغم احتلاله المركز السادس بعد 33 جولة.

وتهدف كتيبة أوليه سولشار الفوز في المباريات الخمس المقبلة ومن أهمهم مواجهة مانشستر سيتي في الديربي لأجل التفوق على تشيلسي وأرسنال وتوتنهام في سباق الوصول إلى المركز الرابع.

وبالخروج من ربع نهائي التشامبيونزليج، أهدر مانشستر يونايتد فرصة لضمان التواجد في البطولة الموسم المقبل حال تمكن من تحقيقها.