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برشلونة يساعد ريال مدريد على ضم بوجبا

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Getty Images
كيف ساعد برشلونة ريال مدريد على حسم صفقة بوجبا؟
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

تسبب خروج مانشستر يونايتد من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على يد برشلونة في تسهيل مهمة ريال مدريد في التعاقد مع الفرنسي بول بوجبا.

بوجبا أعلن في تصريحات سابقة حبه لفريق ريال مدريد الإسباني ورغبته العمل مع المدرب زين الدين زيدان.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية إنّ هناك بند في عقد بوجبا يقلل من راتبه بنسبة 25% حال فشل الشياطين الحمر في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وأوضحت الصحيفة أنّ بطل العالم يحصل على 15 مليون جنيه إسترليني سنويًا ولكن في حال لم يتمكن مانشستر يونايتد من الوصول للتشامبيونزليج الموسم المقبل فسوف يقل راتبه إلى 11.25 مليون جنيه إسترليني.

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ومع انخفاض راتب اللاعب المتوقع فقد يوافق على الرحيل عن صفوف الشياطين الحمر مستغلًا اهتمام ريال مدريد بالتعاقد معه ومنحه راتبًا أعلى.

جدير بالذكر أنّ مانشستر يونايتد لا يزال يمتلك فرصة للتواجد في دوري الأبطال الموسم المقبل رغم احتلاله المركز السادس بعد 33 جولة.

وتهدف كتيبة أوليه سولشار الفوز في المباريات الخمس المقبلة ومن أهمهم مواجهة مانشستر سيتي في الديربي لأجل التفوق على تشيلسي وأرسنال وتوتنهام في سباق الوصول إلى المركز الرابع.

وبالخروج من ربع نهائي التشامبيونزليج، أهدر مانشستر يونايتد فرصة لضمان التواجد في البطولة الموسم المقبل حال تمكن من تحقيقها.

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